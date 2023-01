Ile prądu z fotowoltaiki? "Taki poziom poprawi opłacalność przedsięwzięcia"

Prosumenci zużywają średniorocznie jedynie około 20 procent prądu ze swoich domowych instalacji fotowoltaicznych, reszta wytworzonej w nich energii trafia do sieci dystrybucyjnej - wynika z analiz grupy Tauron. Paweł Szczeszek, prezes spółki, podkreślił, że oszczędności wynikające z fotowoltaiki będą większe, jeżeli instalacja będzie lepiej dostosowana do rzeczywistego zużycia energii.

Fotowoltaika - dostosowanie instalacji do rzeczywistego zużycia energii

Jak mówi prezes Taurona Paweł Szczeszek, oszczędności wynikające z fotowoltaiki będą większe, jeżeli instalacja będzie dobrze dostosowana do rzeczywistego zużycia energii. Tauron wyjaśnił, że standardowa instalacja o mocy 5 kWp w polskich warunkach produkuje rocznie średnio 5 tys. kilowatogodzin energii elektrycznej, z czego aż 80 proc. trafia bezpośrednio do sieci, a jedynie ok. 20 procent stanowi bieżącą konsumpcję. Posiadacze instalacji fotowoltaicznych zyskują, gromadząc środki na tzw. depozycie prosumenckim, jednak największą opłacalność uzyskuje się, gdy nie trzeba ponosić kosztów dystrybucji zużytej energii. Autokonsumpcja na poziomie 20 proc. pozwala zaoszczędzić jedynie 20 proc. na kosztach dystrybucyjnych, zaś najbardziej zyskuje się, pozostawiając w gospodarstwie ponad 40 proc. wytworzonej energii.