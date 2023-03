Zaskakujący wynik fotowoltaiki na koniec lutego. "To coś nowego"

Tym samym poprawiono wynik z 7 września 2022 roku, który wynosił 6711 MWh. Teraz elektrownie w ciągu jednej godziny wyprodukowały 6996 MWh energii. "Wiadomo, że instalacji przyrasta (mamy ok. 12,5 GW mocy zainstalowanej) i wartości będą się przeskakiwać co kilka dni. Jednak pobicie zeszłorocznego rekordu już na koniec lutego to coś nowego" - czytamy we wpisie Fundacji Instrat na Twitterze.