Skokowy wzrost liczby prosumentów. "Wielokrotnie przekraczający zakładane prognozy"

Liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych przekroczyła milion - poinformowało Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE). Większość z nich stanowią instalacje fotowoltaiczne (PV). Tylko w pierwszym kwartale tego roku przyłączono prawie 152,8 tysiąca nowych mikroinstalacji.

PTPiREE poinformowało w komunikacie, że w marcu br. liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) przekroczyła milion. "Ich łączna moc to już 7,3 GW" - wskazano.

Do najnowszych danych odniósł się we wpisie na Twitterze Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii. "Szanowni Państwo, wg danych PTPiREE, pod koniec marca 2022 roku osiągnęliśmy w Polsce 1 milion Prosumentów. Gratulacje dla milionowego i wszystkich polskich #Prosument.ów" - napisał Zyska.

Prosument to osoba, która jest jednocześnie producentem i konsumentem. Wytwarza energię za pomocą należącej do niego instalacji. Taka osoba rozlicza się w tak zwanym systemie opustów.

Liczba mikroinstalacji rośnie

Towarzystwo zwróciło uwagę, że w ostatnich kilku latach obserwujemy dynamiczny wzrost liczby i mocy mikroinstalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnych, "wielokrotnie przekraczający zakładane prognozy". "Większość z nich stanowią instalacje fotowoltaiczne (PV), w znacznej części są to mikroinstalacje prosumenckie, przyłączone do sieci OSD na podstawie zgłoszenia" - dodano.

Z danych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej wynika, że w pierwszym kwartale 2022 roku OSD przyłączyli prawie 152,8 tys. nowych mikroinstalacji. Dla porównania, w pierwszym kwartale ubiegłego roku przyłączono 64 tys. mikroinstalacji.

W 2021 roku przyłączono prawie 400 tys. nowych mikroinstalacji, co przełożyło się na 3 GW mocy. Łączna moc zainstalowana na koniec 2021 roku wynosiła ponad 6 GW.

PTPiREE jest stowarzyszeniem zrzeszającym operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych i operatora systemu przesyłowego oraz pracowników branży energetycznej.

Fotowoltaika - nowe przepisy

Od początku kwietnia br. weszły w życie zmiany dla prosumentów. Firmy wskazywały, iż ruch przed zmianami przepisów w fotowoltaice był na tyle duży, że nie nadążano ze zleceniami.

Nowe regulacje wprowadziły rozwiązanie polegające na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez prosumenta w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo według ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN), czyli tzw. net billing. Oznacza to, że prosumenci mogą sprzedawać nadwyżki energii wprowadzone do sieci po określonej, hurtowej cenie, a za energię pobraną będą płacić jak inni odbiorcy.

Zmiany wprowadziła ustawa z 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowelizacją dotychczasowi prosumenci, jak również ci, którzy do 31 marca 2022 roku złożyli kompletne i poprawne zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, pozostali w systemie opustów. Mogą z niego korzystać przez okres kolejnych 15 lat.

Prosumenci, którzy dołączyli do systemu przed kwietniowymi zmianami, produkujący energię w instalacjach do 10 kWp rozliczają się w stosunku 1 do 0,8. Za jedną jednostkę energii wprowadzoną do sieci mogą pobrać 0,8 bez opłat. Przy większych instalacjach (powyżej 10 kWp) ten stosunek wynosi 1 do 0,7. To system net meteringu wykorzystujący mechanizm opustów. Rozliczanie następuje w okresach półrocznych. Prosumenci nie płacą części opłat dystrybucyjnych za użytkowanie sieci.

