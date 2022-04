Koniec z "domem bez rachunków". "Firmy nie wyrabiały ze zleceniami"

Od piątku znacząco zmienia się sposób rozliczania energii produkowanej na własnym dachu. Fotowoltaika na nowych zasadach nie będzie już tak opłacalna. Zainteresowanie "starymi zasadami" było na tyle duże, że firmy nie nadążały z produkcją paneli. Materiał Adrianna Otręby z magazynu "Polska i Świat" TVN24.

Widok takich paneli fotowoltaicznych na dachach już raczej nikogo nie dziwi. Na stałe wpisały się w nasz krajobraz i wielu z nas ma świadomość, że chociaż tak możemy pomóc środowisku. - Już w tym roku będziemy mieli około miliona osób, które zainwestowały w domową fotowoltaikę – powiedziała dziennikarka portalu wysokienapiecie.pl Magdalena Skłodowska.

Fotowoltaika. Prosumentów czekają zmiany

Fotowoltaikę czekają jednak duże zmiany, które wchodzą w życie 1 kwietnia. - Szykuję się naprawdę rewolucja – oceniła Skłodowska. - Od jutra prosument zostaje zderzony z rynkiem energii – wyjaśniła prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii Barbara Adamska.

Zacznijmy od początku. Prosument to osoba, która jest jednocześnie producentem i konsumentem. Wytwarza energię za pomocą należącej do niego instalacji. Taka osoba rozlicza się w tak zwanym systemie opustów.

- Do tej pory montując instalację do 10 kW pików mocy, nadwyżki energii oddawaliśmy do sieci i mogliśmy odebrać 80 proc. tej energii w ciągu roku – tłumaczył Marcin Sobechowicz z Teplo-Fotowoltaika.

Wszyscy, którzy złożyli do 31 marca wniosek o przyłączenie paneli do sieci, nadal będą mogli rozliczać się według tych zasad przez 15 lat. A co po 31 marca?

- Prosumenci, którzy wejdą do systemu odpustów od jutra, będą z niego korzystali tylko do lipca tego roku, a później będą rozliczali się w nowym systemie – mówiła Barbara Adamska. A ten nowy system to net-billing. Energia, której prosument nie zużyje nadal trafi do sieci. Tu pojawia się "ale".

- Teraz trzeba będzie ponieść wszystkie koszty tej zakupionej z sieci energii. To jest ten minus dla prosumenta – oceniła dziennikarka portalu wysokienapiecie.pl Magdalena Skłodowska. - Sprzedają po cenie hurtowej, natomiast kupować będą po normalnej taryfie przewidzianej dla gospodarstw domowych. Uproszczając - będą sprzedawać taniej, a kupować drożej – wyjaśniała Adamska. A to oznacza po prostu nowe zasady rozliczeń, które są mniej korzystne. Niektórzy chcieli tego uniknąć.

- Zmienność i niepewność regulacji prawnych w Polsce sprawiła, że osoby, które chciałyby zainwestować w instalacje fotowoltaiczne, chciałyby skorzystać ze starych zasad prosumenckich, czyli bilansowania w sieci (było na tyle dużo - red.), jednak to sprawiło, że ruch był na tyle duży, że firmy nie wyrabiały ze zleceniami – mówił prezes firmy Siliton Arkadiusz Włodarczyk.

Fotowoltaika - zmiany. Czy prosumenci stracą?

O powody zmian pytamy rzecznika klimatu i środowiska. Zwraca uwagę, że sieci są obciążone.

- Gdybyśmy tych zmian nie wprowadzili, to byśmy mieli taką sytuację, że za dwa, trzy lata nowe osoby nie miałyby po prostu możliwości przyłączenia się do tego systemu – powiedział rzecznik ministerstwa klimatu i środowiska Aleksander Brzóska.

Fotowoltaika to inwestycja zwracająca się latami. Mimo tego przyciągała niskimi rachunkami za prąd. Pytanie, jak będzie teraz. - Tutaj nie będzie już tak fajnie, jak na przykład kiedyś reklamowano, że będzie "dom bez rachunków". Teraz rzeczywiście, w nowym systemie, rachunki będą mniejsze, ale już nie tak atrakcyjne, jak w systemie opustów – wyjaśniała Magdalena Składowska.

Rząd zapewnia o wsparciu. - Dzięki inteligentnym urządzeniom, który będziemy finansować z programu Mój Prąd, magazyny, inteligentne systemy, ta energia będzie mogła być wykorzystywana w najbardziej efektywny sposób – stwierdził Brzóska.

Nabór do rządowego programu ruszy w połowie kwietnia.

Fotowoltaika - nowe przepisy

Nowe regulacje od piątku, 1 kwietnia 2022 roku wprowadzają rozwiązanie polegające na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez prosumenta w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo według ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN), czyli tzw. net billing. Oznacza to, że prosumenci będą mogli sprzedawać nadwyżki energii wprowadzone do sieci po określonej, hurtowej cenie, a za energię pobraną będą płacić jak inni odbiorcy.

Zmiany wprowadza ustawa z 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowelizacją dotychczasowi prosumenci, jak również ci, którzy do 31 marca 2022 roku złożyli kompletne i poprawne zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, pozostają w systemie opustów. Mogą z niego korzystać przez okres kolejnych 15 lat.

Obecnie prosumenci produkujący energię w instalacjach do 10 kWp rozliczają się w stosunku 1 do 0,8. Za jedną jednostkę energii wprowadzoną do sieci mogą pobrać darmo 0,8. Przy większych instalacjach (powyżej 10 kWp) ten stosunek wynosi 1 do 0,7. To system net meteringu wykorzystujący mechanizm opustów. Rozliczanie następuje w okresach półrocznych. Prosumenci nie płacą części opłat dystrybucyjnych za użytkowanie sieci.

Autor:Adrianna Otręba, mp, mb/ams

Źródło: TVN24