Fotowoltaika w poniedziałek ustanowiła nowy rekord

Marek Józefiak, rzecznik prasowy Greenepeace Polska we wpisie na Twitterze zwrócił uwagę, że nowy rekord to głównie zasługa ponad miliona prosumentów. "Nadzorowane przez @SasinJacek spółki energetyczne przespały w ostatnich latach boom na #PV" - ocenił Józefiak.

Prosument to osoba, która jest jednocześnie producentem i konsumentem. Wytwarza energię za pomocą należącej do niego instalacji. Taka osoba rozlicza się w tak zwanym systemie opustów.

Jak czytamy na stronie PTPiREE od początku 2019 roku do końca maja 2022 roku uległa ponad 20-krotnemu wzrostowi (o 1937 procent), przy jednoczesnym blisko 24-krotnym wzroście mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach. Na koniec maja 2022 roku łącznie liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD wyniosła ponad 1 milion 104 tysiące, a ich moc ponad 8,1 GW.

Fotowoltaika 2022 - zmiany

Od początku kwietnia br. weszły w życie zmiany dla prosumentów. Regulacje wprowadziły rozwiązanie polegające na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez prosumenta w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo według ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN), czyli tzw. net billing. Oznacza to, że prosumenci mogą sprzedawać nadwyżki energii wprowadzone do sieci po określonej, hurtowej cenie, a za energię pobraną będą płacić jak inni odbiorcy.

Zmiany wprowadziła ustawa z 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowelizacją dotychczasowi prosumenci, jak również ci, którzy do 31 marca 2022 roku złożyli kompletne i poprawne zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, pozostali w systemie opustów. Mogą z niego korzystać przez okres kolejnych 15 lat.

Prosumenci, którzy dołączyli do systemu przed kwietniowymi zmianami, produkujący energię w instalacjach do 10 kWp rozliczają się w stosunku 1 do 0,8. Za jedną jednostkę energii wprowadzoną do sieci mogą pobrać 0,8 bez opłat. Przy większych instalacjach (powyżej 10 kWp) ten stosunek wynosi 1 do 0,7. To system net meteringu wykorzystujący mechanizm opustów. Rozliczanie następuje w okresach półrocznych. Prosumenci nie płacą części opłat dystrybucyjnych za użytkowanie sieci.