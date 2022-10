Dodatek elektryczny a gospodarstwa z mikroinstalacjami. Ministerstwo wyjaśnia

Dodatek elektryczny - dla kogo

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku elektrycznego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 11 sierpnia br. Wpis po tym terminie, uprawniający do otrzymania świadczenia, jest możliwy jedynie w przypadku źródła zgłaszanego po raz pierwszy do CEEB. Zgodnie z przepisami, musi być ono zgłoszone w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła.