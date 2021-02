"Polskie Davos" zmienia gospodarza

Forum Ekonomiczne, zwane inaczej "polskim Davos", które do tej pory było organizowane w Krynicy Zdrój przeniesie się do Karpacza na Dolnym Śląsku. W czwartek podpisano deklarację o współpracy przy organizacji tego wydarzenia.

Nowa lokalizacja

"To ważny dzień dla Karpacza"

- Mimo to jesteśmy dużymi optymistami, bo wygląda na to, że współpraca z dolnośląskimi samorządami będzie bardzo dobra. Wiadomo też, że infrastruktura konferencyjna w Karpaczu jest wystarczająca dla tak dużej imprezy. Tak więc są spełnione wszystkie najważniejsze czynniki decydujące o powodzeniu Forum i utrzymaniu jego wiodącej pozycji wśród kongresów gospodarczych – mówił Berdychowski.

Zaznaczył, że o wyborze oferty Dolnego Śląska zadecydowała nadzwyczajna determinacja członków konsorcjum dolnośląskiego, czyli grupy podmiotów, które wspólnie przygotowały aplikację. - To ewenement w skali ogólnokrajowej, aby samorząd regionalny, samorząd dużego miasta, samorząd małego miasteczka i do tego partnerzy komercyjni przygotowali wspólną ofertę – dodał.

- To ważny dzień dla Karpacza. Miasto stanie się gospodarzem prestiżowego wydarzenia o trzydziestoletniej historii. Oprócz wartości wizerunkowej i medialnej organizacja Forum Ekonomicznego przyczyni się do dalszego rozwoju gospodarczego – mówił Burmistrz Karpacza.

Sutryk zwrócił uwagę, że Forum to nie tylko spotkania poświęcone sprawom gospodarczym, ale także społecznym i samorządowym. - To okazja do poznawania ludzi, do wymiany poglądów. Wydaje się, że ważne jest, aby na kolejnym Forum porozmawiać o wyzwaniach, które sprawił nam COVID, o tym, jak będzie wyglądało życie gospodarcze w Polsce i Europie. Myślę, że to Forum ekonomiczne będzie z całą pewnością dużym intelektualnym wyznaniem i próbą poszukiwania odpowiedzi, co dalej – mówił Sutryk.