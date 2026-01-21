ZUS prześle miliony formularzy. Startuje wysyłka deklaracji podatkowych

"Po to wpłacałam składki, żeby mieć emeryturę" Źródło: TVN24

Ponad 10,5 mln formularzy trafi do osób, które w 2025 r. otrzymały z ZUS świadczenia z ubezpieczeń społecznych, np. renty, emerytury czy zasiłki - poinformował w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Deklaracje zostaną wysłane pocztą do końca lutego, a 4 lutego będą dostępne na PUE/eZUS.

ZUS przypomina

Osoba, która dostanie deklarację PIT-40A, nie musi składać zeznania podatkowego do swojego urzędu skarbowego. Jeśli wynikiem rozliczenia jest niedopłata, odpowiednia kwota zostanie potrącona ze świadczenia za kwiecień tego roku.

W przypadku PIT-11A lub PIT-11 - zeznanie można złożyć samodzielnie do swojego urzędu skarbowego albo poczekać do 30 kwietnia. Wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2025 r. wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

Jak przypomina ZUS, aby skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, trzeba do 30 kwietnia złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-36. Nie będą one uwzględnione w zeznaniu wytworzonym automatycznie.

Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w ubiegłym roku, nie trzeba składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

Jeśli wniosek o zmianę adresu wpłynie w czasie przygotowywania deklaracji, ZUS nie będzie mógł jej wysłać na nowy adres. W takiej sytuacji od 4 lutego można wydrukować dokument z PUE/eZUS lub otrzymać wydruk w placówce Zakładu.

Kto otrzyma PIT?

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie przez cały rok kalendarzowy, a wynikiem rozliczenia jest niedopłata podatku lub saldo 0 zł. Dokument ten trafi także do osób mieszkających za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli świadczenia podlegają opodatkowaniu w Polsce.

PIT-11A dostaną osoby, które pobierały świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, m.in. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze oraz świadczenia rehabilitacyjne.

Dotyczy to również emerytów i rencistów, którzy: nie pobrali świadczenia za grudzień danego roku podatkowego, w momencie rozliczania podatku nie byli świadczeniobiorcami ZUS, mieli nadpłatę podatku, złożyli wniosek dotyczący obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy (np. o niepobieranie zaliczek do 30 tys. zł) lub złożyli wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku.

PIT-11 otrzymają osoby, które pobrały w ubiegłym roku: świadczenie należne po osobie zmarłej, alimenty potrącone ze świadczenia na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej ze współmałżonkiem.

Szczególne przypadki

Zakład nie rozlicza osób mieszkających w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ani świadczeniobiorców, którzy mają nadpłatę podatku. Zwrot nadpłaty otrzymają oni z urzędu skarbowego w ciągu 45 dni od dnia, w którym złożą zeznanie podatkowe, lub od 30 kwietnia, jeśli urząd zaakceptuje zeznanie z usługi e-PIT.

Osoby, które chcą uzyskać zwrot nadpłaconego podatku na konto bankowe, powinny zgłosić w urzędzie skarbowym numer swojego rachunku. Mogą to zrobić w zeznaniu podatkowym lub na formularzu ZAP-3. Jeżeli podatnik nie zgłosił numeru rachunku, nadpłacony podatek może być zwrócony przekazem pocztowym (pomniejszony o koszty przekazu) lub - jeśli kwota jest niska - w kasie urzędu skarbowego.

