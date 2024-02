Polska może być objęta procedurą nadmiernego deficytu. "Widzimy ryzyko"

czytaj dalej

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje się do korekty przepisów w systemie kaucyjnym. W marcu resort chce przeprowadzić konsultacje społeczne na temat ustawy - poinformowała wiceszefowa resortu klimatu Anita Sowińska. Nowe przepisy zakładają, że 50 groszy kaucji zostanie doliczone do plastikowych butelek o pojemności do trzech litrów, butelek szklanych wielokrotnego użytku do półtora litra oraz do puszek metalowych do jednego litra. Kaucja ma być zwracana przy zwrocie opakowań w sklepie bez konieczności pokazania paragonu.