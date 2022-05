Firmy zawieszają działalność w Polsce z powodu sankcji. Powiązane z rosyjskim oligarchą

"Potencjalny wpływ na sprzedaż, jeśli zawieszenie miałoby się utrzymać dłużej, wyniesie do 21 milionów franków szwajcarskich, co stanowi 0,6 proc. całkowitej sprzedaży Sulzera w 2021 roku" - podała firma w cytowanym przez Reutersa oświadczeniu.

Firma medmix wstrzymuje działalność w Polsce

Polskie sankcje

Wśród 50 podmiotów umieszczonych na liście jest firma Novatek Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - spółka zależna w grupie kapitałowej Novatek, kontrolowanej przez rosyjski koncern OAO Novatek, drugiego największego producenta gazu ziemnego w Rosji. Sankcje nałożone na Novatek dotknęły mieszkańców Łeby i dziewięciu innych gmin, którym odcięto dostęp do gazu. Dostęp do surowca został przywrócony i jest dostarczany przez Grupę Kapitałową PGNiG.

Spółka Go Sport Polska została wpisana na rządową listę sankcyjną. Jak mogliśmy przeczytać w komunikacie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Go Sport "od 2019 r. był własnością francuską, następnie został kupiony przez singapurską spółkę Sportmaster Operations Pte. Ltd., której rzeczywistymi beneficjentami są osoby pochodzenia rosyjskiego, w tym oligarcha Nikolay Fartushnyak, Vladimir Fartushnyak oraz Alexander Mikhalskiy, którzy są współzałożycielami jednej z największych rosyjskich sieci sklepów sportowych Sportmaster". W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że sklepy GO Sport w centrach handlowych zostały zamknięte. Nie działa też strona internetowa firmy.