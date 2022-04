"Wojna w Ukrainie pogorszyła klimat inwestycyjny". Raport NBP

Firmy przewidują ograniczenie inwestycji

"Może to skłaniać przedsiębiorstwa do wstrzymywania inwestycji. I chociaż, także z uwagi na sytuację na Ukrainie i jej wielorakie konsekwencje, w próbie nastąpił spadek optymizmu w planach inwestycyjnych, który może zapowiadać osłabienie aktywności inwestycyjnej, jednak skala tej zmiany wydaje się niewielka jak na głębokość i charakter obecnego szoku. To co też odróżnia obecną sytuację od wcześniejszych kryzysów (2009 i 2020 r.) to wyraźnie rzadsze przypadki wycofywania się przedsiębiorstw z realizowanych inwestycji" - zaznaczono w raporcie.