Klient może wpaść "w jeszcze gorsze tarapaty". Urząd ostrzega

Zanim skorzystasz z oferty firmy oddłużeniowej, dokładnie zapoznaj się ze wszystkimi warunkami umowy i upewnij się, ile i za co płacisz – ostrzega we wtorkowym komunikacie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prezes Tomasz Chróstny. Urząd zachęca też do korzystania ze wsparcia świadczonego przez miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów.

Pomoc od rzeczników konsumentów

Wiążąca jest tylko umowa

UOKiK przestrzegł konsumentów, aby pamiętali, iż dla stron wiążące jest to, co zostało zapisane w umowie. Urząd zalecił również uważną lekturę umów, a także zwrócenie szczególnej uwagi na to, czy jasno w nich opisane jest to, za co konsument płaci w ramach usługi i jak swoją pomoc określiła firma. Konsumenci powinni również przyglądać się temu, czy w umowie zawarte są zobowiązania do doprowadzenia do zmniejszenia zadłużenia, czy też jedynie deklaracje ze strony firm, iż jedynie dołożą one starań w pomocy konsumentowi.