Do kogo trafią "Biznesowe Oscary"? Dziś rozdanie nagród

Finaliści 13. edycji Nagrody PRB

Jacek Siadkowski – TECH TO THE RESCUE

Współzałożyciel i prezes Tech To The Rescue, sieci ponad 1500 firm technologicznych zainteresowanych wspieraniem organizacji pozarządowych poprzez realizację projektów IT na zasadzie pro-bono. Absolwent Center for Leadership, jeden z Forbes 30 under 30, Ashoka Fellow. Wraz z firmami w sieci TTTR doprowadził do uruchomienia ponad 750 projektów technologiczno-społecznych w ponad 85 krajach, które wpłynęły na życie ponad 5 milionów osób.