Rozpoczęły się ferie zimowe. Przypominamy obostrzenia obowiązujące do 17 stycznia

Zorganizowany wypoczynek dla dzieci i młodzieży

Hotele

Zgodnie z rozporządzenie rządu w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 28 grudnia do 17 stycznia mocno ograniczona zostaje także działalność hoteli . Ze służbowego pobytu w hotelu mogą skorzystać tylko przedstawiciele konkretnych zawodów. Są to m.in. kierowcy wykonujący transport drogowy, członkowie załogi samolotu i obsady pociągu, funkcjonariusze służb państwowych oraz żołnierze.

Stoki narciarskie

Ograniczenia w przemieszczaniu się

W czasie ferii zimowych, czyli do 17 stycznia, obowiązywać będzie wprowadzony pod koniec października nakaz, zgodnie z którym w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16 lat muszą przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna.

O tej zasady wprowadzono kilka wyjątków: dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej; dotarcie do miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego; w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – dotarcie do miejsca realizacji tej nauki, powrót z nich do miejsca zamieszkania; przemieszczanie się w ramach obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego; przemieszczanie się w ramach półkolonii.