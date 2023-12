6 dni urlopu i 16 dni wolnego. "Wydłużysz swoje ferie świąteczne"

Na przełomie 2023 i 2024 roku biorąc sześć dni urlopu wypoczynkowego, możesz przedłużyć przerwę świąteczną i zwiększyć liczbę dni wolnych do 16. Wyjaśniamy, w których dniach wziąć urlop i jak najlepiej to zrobić.

W 2023 roku Wigilia wypada w niedzielę, następnie w poniedziałek i wtorek tj. 25 i 26 grudnia przysługują dwa dni ustawowo wolne od pracy w związku z Bożym Narodzeniem. Kolejnym dniem wolnym jest noworoczny poniedziałek 1 stycznia 2024 r.

"Tym samym, jeżeli u swojego pracodawcy złożysz wniosek urlopowy na 3 dni urlopu, czyli za okres od 27 do 29 grudnia, to wydłużysz swoje ferie świąteczne do 9 dni, pracując w systemie od poniedziałku do piątku" - wskazała firma księgowo-technologiczna InFakt w komunikacie prasowym.

Kolejny dzień ustawowo wolny od pracy to 6 stycznia. Święto Trzech Króli w 2024 r. jest w sobotę, co oznacza, że "pracodawca musi udzielić dodatkowy dzień wolny w danym okresie rozliczeniowym czasu pracy". Zatem jeżeli pracuje się w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, to za Święto Trzech Króli pracodawca jeszcze w styczniu, musi 'oddać' dodatkowy dzień wolny od pracy - wyjaśnił InFakt.

- Pracodawca samodzielnie wyznacza dzień wolny, może jednak wziąć pod uwagę twój wniosek. Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym nie otrzymasz dnia wolnego, pracodawca będzie zobowiązany do wypłacenia ci wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - wytłumaczyła cytowana w komunikacie Paulina Włodarczyk, księgowa inFaktu

Zatem jeśli za 6 stycznia otrzymamy jeden dzień wolny i wykorzystamy go w dniach od 2 do 5 stycznia, a dodatkowo w pozostałe dni wykorzystamy 3 dni urlopu, to wolne można przedłużyć aż do 16 dni. "Jest to niewątpliwie bardzo kusząca propozycja" - stwierdził InFakt.

Dni wolne od pracy w 2024 roku

W Polsce mamy aż 13 dni ustawowo wolnych:

- 1 stycznia – Nowy Rok - 6 stycznia – Święto Trzech Króli - Pierwszy dzień Wielkanocy - 1 maja – Święto Państwowe - 3 Maja – święto konstytucji Trzeciego Maja - Pierwszy dzień Zielonych Świątek - Dzień Bożego Ciała - 15 sierpnia – święto kościelne Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - 1 listopada – Wszystkich Świętych - 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości - 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia - 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

"W przepisach określono stałe dni wolne od pracy (np. 1 i 6 stycznia) oraz święta ruchome, takie jak Święto Trzech Króli. Oprócz tego, zgodnie z przepisami, do dni wolnych od pracy zaliczamy również wszystkie niedziele. Oznacza to, że w tych terminach, należy ci się dzień wolny, poza przysługującym wymiarem urlopu wypoczynkowego. Są to zatem takie 'ekstra dni wolne', dlatego warto przeanalizować, kiedy przypadają poszczególne święta, aby zaplanować sobie ewentualne dłuższe urlopy, takie jak weekend majowy" - podał InFakt.

