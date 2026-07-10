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Z kraju

Moc z wiatraków na Bałtyku. Polska farma wiatrowa dostarcza energię

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Premier Donald Tusk: farma wiatrowa na Bałtyku to kluczowy element bezpieczeństwa energetycznego państwa
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Polskie Sieci Energetyczne, Baltic Power, TVN24
Nowo wybudowana stacja elektroenergetyczna Choczewo w Osiekach Lęborskich na Pomorzu otrzymała moc z pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Źródło energii odnawialnej zostało zbudowane wspólnymi siłami przez Orlen i kanadyjskie Northland Power. - Nie można mówić o bezpieczeństwie, kiedy nie mówi się o bezpieczeństwie energetycznym - powiedział premier Donald Tusk w trakcie konferencji prasowej.

W Choczewie odbyła się w piątek konferencja prasowa z udziałem premiera Donalda Tuska. Polityk zaznaczył, że "to jest technologiczne zwycięstwo tych wszystkich, którzy wierzyli w to, że Polska może być w czołówce państw, które wiedzą na czym polega nowoczesna energetyka".

- Kiedy mówimy o tym, że jest to bezpieczeństwo energetyczne i suwerenność energetyczna, to mamy na uwadze (…) zróżnicowanie źródeł energii elektrycznej - podkreślił.

Turbiny farmy wiatrowej
Turbiny farmy wiatrowej
Źródło zdjęcia: Polskie Sieci Energetyczne, Baltic Power, TVN24

Energia niezależna od geopolityki

Jak wskazał, energia jest niezależna od "geopolitycznych turbulencji".

- W pewnym sensie to jest polski wiatr. Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie - powiedział.

Premier ocenił, że ostatnie wojny pokazują z całą mocą, że "nie można mówić o bezpieczeństwie, kiedy nie mówi się o bezpieczeństwie energetycznym".

- Energetyka jest równie ważna jak broń, jak armia - zaznaczył.

Premier Donald Tusk w trakcie konferencji
Premier Donald Tusk w trakcie konferencji
Źródło zdjęcia: Andrzej Jackowski/PAP

Wiatraki wyższe od Pałacu Kultury

Polityk podkreślił, że przedsięwzięcie jest "technologicznie bardzo ambitne" oraz "gigantyczne".

- W tej chwili postawione są już 54 turbiny. Słowo wiatraki nie oddaje skali. To, co wystaje ponad wodę, to jest wyższe od Pałacu Kultury. Więc za chwilę blisko naszego brzegu w Bałtyku będzie stało 76 wież - zwrócił uwagę.

Jak dodał, jeśli mierzyć konstrukcję miejsca od fundamentu pod wodą, to są wyższe od "najwyższego budynku Unii Europejskiej, czyli Varso Tower" w Warszawie.

Budowa w całości z KPO

- Wszystkie inwestycje niezbędne do wyprowadzenia mocy z pierwszych polskich farm wiatrowych na Bałtyku zostały zrealizowane na czas. Był to duży wysiłek zarówno ze strony PSE, jak i lokalnych, pomorskich firm, które wybudowały stację Choczewo. To także przykład wykorzystywania środków z Krajowego Planu Odbudowy do budowania infrastruktury przyszłości, dzięki której Polska będzie mogła się rozwijać - poinformował Grzegorz Onichimowski, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), do których należy stacja.

Budowę stacji sfinansowano w całości z Krajowego Planu Odbudowy. Jej koszt wyniósł ok. 530 mln zł. Prace zrealizowały firmy SPIE Energy Poland i Elfeko. Urządzenia na stację dostarczyły m.in.: Olmex, Hitachi Energy Poland, Siemens Polska, Telefonika Polska oraz Arteche. PSE podały, że stacja zajmuje powierzchnię 25 ha, czyli 35 boisk piłkarskich. W ramach budowy wmurowano niemal 9,5 ton fundamentów, zmontowano ponad 800 ton konstrukcji stalowych, ułożono 300 kilometrów kabli i wybudowano 8 kilometrów dróg asfaltowych.

Budowa stacji została ukończona w zakresie niezbędnym do przyłączenia morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Powstała także linia łącząca ją ze stacją Żarnowiec, która została rozbudowana. Trwa budowa kolejnych trzech linii wyprowadzających moc z morskich farm wiatrowych. Wszystkie prace w ramach projektu mają się skończyć w pierwszym półroczu 2027 r. - podały PSE.

Baltic Power będzie gotowa jesienią

Operator podkreślił, że realizuje na północy Polski jeden z największych programów inwestycyjnych w historii spółki. Na potrzeby wyprowadzenia mocy z odnawialnych źródeł energii PSE budują dwie stacje elektroenergetyczne i ponad 250 kilometrów linii najwyższych napięć, a istniejąca infrastruktura jest modernizowana. W planach jest także budowa kolejnych stacji i linii na potrzeby powstającej w regionie elektrowni jądrowej - wskazano.

Zakończenie budowy farmy wiatrowej Baltic Power o mocy 1,2 GW planowane jest na jesień tego roku. Będzie to pierwsza morska farma wiatrowa w Polsce. W ramach jej budowy na morzu zainstalowano już 54 z planowanych 76 turbin. Pierwsze z nich już produkują energię elektryczną.

- Prace na morzu ruszyły na początku 2025 r., a już dziś pierwszy prąd trafił do sieci. To właśnie jest energia jutra. Sprawnie realizowane ambitne inwestycje, które zwiększają bezpieczeństwo energetyczne i pozwolą na oferowanie najniższych możliwych cen - podkreślił prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.

Farma stopniowo eksploatowana

Osiągnięty obecnie etap tzw. first power oznacza uruchomienie produkcji energii przez pierwszą turbinę oraz rozpoczęcie stopniowego oddawania farmy do eksploatacji. Jak podaje Orlen, w kolejnych tygodniach następne turbiny będą przechodzić rozruch i testy. Na terenie farmy ułożono też wszystkie kable wewnętrzne i eksportowe o łącznej długości 350 km oraz zakończono montaż obu morskich stacji elektroenergetycznych. Gotowa jest również cała infrastruktura lądowa.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową obejmującą linie najwyższych napięć 400 kV i 220 kV o łącznej długości ponad 16,5 tys. km oraz 112 stacji elektroenergetycznych służących do zmiany napięcia i rozdziału energii elektrycznej.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR

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Źródło: PAP
Tagi:
Energia elektrycznaEnergetykaOZEOrlen
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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