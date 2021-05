Uwaga na takie wiadomości. Możesz utracić dostęp do konta na Facebooku

Jak wygląda oszustwo?

Przestępcy, wykorzystując przejęte lub fałszywe konta w serwisie Facebook, na różnych grupach publikują wpisy z sensacyjnymi informacjami, co ma zachęcić czytelnika do wejścia w załączony link. Tym razem motywem przewodnim oszustwa są fałszywe wiadomości odnośnie rzekomych śmierci kilkunastu osób spowodowanych szczepionką przeciw COVID-19.

Na szkodliwej stronie umieszczony jest fałszywy panel logowania do serwisu Facebook, którego celem jest wyłudzenie danych logowania do konta potencjalnej ofiary. W ten sposób przejęte konta mogą być następnie wykorzystane do dalszego publikowania fałszywych wpisów lub wyłudzania środków finansowych.