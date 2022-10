Fałszywe wiadomości. "Może skutkować zainfekowaniem telefonu i utratą oszczędności"

Zespół cyberbezpieczeństwa w Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF) ostrzega przed oszustami. Jak wyjaśnia, cyberprzestępcy przesyłają fałszywe wiadomości, które zawierają linki do złośliwego oprogramowania.

"Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo urządzeń mobilnych. Cyberprzestępcy przesyłają fałszywe wiadomości SMS, które zawierają linki do złośliwego oprogramowania. Pobranie go może skutkować zainfekowaniem telefonu i utratą oszczędności" - wskazał we wpisie na Twitterze CSIRT KNF.