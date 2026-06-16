Fałszywe wiadomości o zwrocie podatku Resort ostrzega
"Ostrzegamy przed kolejną falą oszustw phishingowych. Przestępcy rozsyłają fałszywe wiadomości e-mail, w których informują o rzekomym zwrocie podatku PIT" - podało Ministerstwo Finansów we wtorkowym komunikacie.
Jak wygląda próba wyłudzenie pieniędzy?
Resort wyjaśnił, że oszuści w przesłanych wiadomościach informują, że zwrot podatku wymaga potwierdzenia swoich danych rachunku bankowego w ciągu 48 godzin. "Jest to próba wyłudzenia informacji lub środków finansowych" - podkreślono.
MF przypomniało, że Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyła wiadomości e-mail lub SMS z prośbą o potwierdzenie numeru konta bankowego, nie prosi też o podanie jakichkolwiek danych w celu realizacji zwrotu nadpłaty podatku dochodowego.
Na stronie resortu finansów przedstawiono przykład wiadomości wysłanej przez cybeprzestępców:
Jak postępować z podejrzanymi wiadomościami?
Jeśli otrzymana wiadomość budzi nasze wątpliwości, Ministerstwo Finansów zachęca do zalogowania się do eUrzędu Skarbowego (eUS), gdzie można sprawdzić swoje rozliczenia podatkowe.
"Zachęcamy też do korzystania z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa" - przekazano.