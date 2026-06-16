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Z kraju

Fałszywe wiadomości o zwrocie podatku Resort ostrzega

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Domański: nigdy nie pozwolę na ataki na urzędników Krajowej Administracji Skarbowej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Ministerstwo Finansów ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod Krajową Administrację Skarbową (KAS). Cyberprzestępcy przy użyciu fałszywych maili o zwrocie podatku próbują wyłudzić dane o koncie bankowym.

"Ostrzegamy przed kolejną falą oszustw phishingowych. Przestępcy rozsyłają fałszywe wiadomości e-mail, w których informują o rzekomym zwrocie podatku PIT" - podało Ministerstwo Finansów we wtorkowym komunikacie.

Jak wygląda próba wyłudzenie pieniędzy?

Resort wyjaśnił, że oszuści w przesłanych wiadomościach informują, że zwrot podatku wymaga potwierdzenia swoich danych rachunku bankowego w ciągu 48 godzin. "Jest to próba wyłudzenia informacji lub środków finansowych" - podkreślono.

MF przypomniało, że Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyła wiadomości e-mail lub SMS z prośbą o potwierdzenie numeru konta bankowego, nie prosi też o podanie jakichkolwiek danych w celu realizacji zwrotu nadpłaty podatku dochodowego.

Na stronie resortu finansów przedstawiono przykład wiadomości wysłanej przez cybeprzestępców:

Aktualnie czytasz: Fałszywe wiadomości o zwrocie podatku Resort ostrzega
Źródło zdjęcia: Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

Jak postępować z podejrzanymi wiadomościami?

Jeśli otrzymana wiadomość budzi nasze wątpliwości, Ministerstwo Finansów zachęca do zalogowania się do eUrzędu Skarbowego (eUS), gdzie można sprawdzić swoje rozliczenia podatkowe.

"Zachęcamy też do korzystania z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa" - przekazano.

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Źródło: PAP
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Tagi:
RządMinisterstwo FinansówPodatki
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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