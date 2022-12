"Mandat zostanie przekazany do komornika". Uwaga na takie wiadomości

Cyberprzestępcy wysyłają fałszywe SMS-y z informacją o przekazaniu mandatu do komornika z powodu zaległości. Nie jest to pierwszy raz, gdy oszuści posługują się tą metodą i już wcześniej policja ostrzegała, by nie klikać w linki w takich podejrzanych wiadomościach.

"W dniu 2.01.2023 twoj mandat zostanie przekazany do komornika z tytulu zaleglosci 5.00 PLN. Oplac teraz: https://tinyurl.com/4fb66pfj" (pisownia oryginalna - red.) - takiej treści SMS-y wysyłają cyberprzestępcy.

To kolejny raz, gdy spotykamy się z tą metodą oszustwa. Już w 2021 roku policja ostrzegała przed oszustami podszywającymi się pod funkcjonariuszy, którzy wysyłali SMS-y z informacją o rzekomym nieopłaconym mandacie.

"To oszustwo, klikając w link z SMS można stracić wszystkie pieniądze. To próba wyłudzenia naszych danych do konta w banku" - alarmowała wówczas policja.

Policjanci apelowali, by nie otwierać linków dołączonych do wiadomości. "Szczególnie, jeśli w podejrzanym SMS-ie otrzymujemy przekierowanie do jakiejkolwiek płatności. Sygnałem ostrzegawczym jest już na samym początku język wiadomości" - zwrócono uwagę.

Oszuści często nie używają polskich znaków, robią błędy ortograficzne i stylistyczne. "Bądźmy ostrożni i dokładnie sprawdzajmy wszystkie dane przed wykonaniem jakichkolwiek płatności w internecie" - radzili funkcjonariusze.

Wcześniej ostrzeżenie przed wiadomościami z fałszywą informacją o mandacie ostrzegał zespół cyberbezpieczeństwa w Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF).

Miesiąc temu Poczta Polska ostrzegała przed nową kampanią phishingową, w której wykorzystywana jest marka narodowego operatora. Oszustwo polega na wyłudzaniu danych osobowych i kart płatniczych. Ofiary przestępców mogą stracić wszystkie środki zgromadzone na swoim rachunku.

Wcześniej CSIRT KNF ostrzegał też przed oszustami podszywającymi się pod ING Bank Śląski, którzy wyłudzają loginy i hasła do bankowości elektronicznej. Eksperci ostrzegali też przed oszustami podszywającymi się pod mBank - cyberprzestępcy przygotowali fałszywą stronę bankowości korporacyjnej.

