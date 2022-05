Ministerstwo Finansów ostrzega przed oszustami. "Próba wyłudzenia danych lub pieniędzy"

czytaj dalej

Natychmiastowo rezygnacja z rosyjskiej ropy byłaby trudna - powiedział w rozmowie z portalem TVN24 Biznes Jakub Wiech z portalu Energetyka24.com. Zdaniem eksperta jednak "jest to do zrobienia". - Technicznie patrząc, tylko przez pryzmat możliwości, to mamy na przykład Naftoport w Gdańsku, który może obsłużyć nie tylko nasze obecne zapotrzebowanie, ale także dodatkowy wolumen - wyjaśniał. Zdaniem Wiecha zakończenie importu ropy z Rosji bez unijnego embarga mogłoby się zakończyć karami dla polskich koncernów.