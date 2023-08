Ostrzeżenie przed fałszywymi sklepami internetowymi. "Znaczący wzrost"

Zanim kupisz w sieci, sprawdź podstawowe dane

Eksperci apelują, aby przed zakupem w nieznanym sklepie internetowym sprawdzić m.in., czy na stronie jest telefon do sklepu – jego brak powinien wzbudzić czujność oraz czy sklep oferuje popularne metody płatności – fałszywe sklepy rzadko to robią. Warto sprawdzić też, czy nie ma skrajnych opinii na temat sklepu.

"W celu zwalczania stron, które służą do wy­łudzania pieniędzy, CERT Polska od ponad trzech lat prowadzi listę ostrzeżeń przed niebezpiecznymi stronami. Tylko w 2022 r. zostały na niej umieszczone 43 283 domeny, co przyczyniło się do zablokowania blisko 21 milionów prób wejścia na strony, które wyłudzają dane dostępowe do kont bankowych, dane osobowe i hasła serwisów społecznościowych. Każda z tych milionów prób mogła się skończyć bardzo dotkliwą, wymierną krzywdą konkretnego użytkownika polskiego internetu" - informuje NASK.