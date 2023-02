Grupa PZU ostrzega przed fałszywymi reklamami usług inwestycyjnych

Nie oferujemy "funduszu aktywnego zarabiania Emeryt+" - przekazała Grupa PZU. Ostrzegła przy tym przed fałszywymi reklamami usług inwestycyjnych dla seniorów. Co więcej, Grupa zwróciła się do klientów, by zachowali szczególną ostrożność i nie klikali w linki pochodzące z niesprawdzonego źródła.