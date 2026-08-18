Meta zabiera głos. "Nikt nie chce takich treści"

Michał Istel z Konkret24 o tym, jak działają deepfaki z wykorzystaniem znanych osób (materiał "Uwagi!") Źródło wideo: "Uwaga!" TVN Źródło zdj. gł.: Novikov Aleksey/Shutterstock

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Rafał Brzoska zarzuca firmie Meta Platforms, że nadal toleruje w Polsce fałszywe reklamy i fake newsy wykorzystujące jego wizerunek oraz wizerunki innych osób publicznych na swojej platformie społecznościowej. Jak podkreślił szef InPostu, mimo prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, tego typu materiały nadal są publikowane.

Brzoska twierdzi również, że Meta osiąga znaczną część przychodów dzięki fałszywym reklamom i fake newsom, na których tracą użytkownicy. Jak podkreśla, to właśnie dlatego zdecydował się ujawnić nazwiska i stanowiska osób pracujących w Polsce dla Mety. Wkrótce potem jego konto na Instagramie miało zostać zablokowane.

Pod koniec kwietnia br. szef InPostu poinformował o postanowieniu Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który między innymi utrzymał zabezpieczenie dotyczące Omeny Mensah, żony Rafała Brzoski i zobowiązał Metę do blokowania wskazanych w sprawie treści naruszające jej dobra osobiste, a także zmodyfikował zabezpieczenie dotyczące Rafała Brzoski. Jednocześnie sąd uznał, że Meta nie może traktować się jako bierny hostingodawca, ponieważ aktywnie uczestniczy w procesie reklamowym, m.in. poprzez dobór i targetowanie odbiorców reklam.

Komentarz Mety

Redakcja biznesowa tvn24.pl zwróciła się do Meta Platforms z prośbą o komentarz w sprawie. Firma w odpowiedzi wyjaśniła, że "oszustwa są szkodliwe dla biznesu Mety, ponieważ krzywdzą poszczególne osoby i podkopują zaufanie do całego naszego ekosystemu reklamowego".

Zaznaczyła także, że "nikt nie chce takich treści: ani użytkownicy naszych platform, ani uczciwi reklamodawcy, ani regulatorzy, ani my sami."

Odnosząc się do publikacji nazwisk pracowników Meta przez Rafała Brzoskę, biuro prasowe Meta stwierdziło, że "publiczne wymienianie z nazwiska i atakowanie naszych pracowników w sieci zagraża ich bezpieczeństwu i w żaden sposób nie przyczyni się do rozwiązania problemu".

"Oszuści to zdeterminowani przestępcy, którzy stosują coraz bardziej wyrafinowane metody, by wyłudzać pieniądze i unikać wykrycia - zarówno na naszych platformach, jak i w całym internecie. Dlatego będziemy nieustannie inwestować w rozwój naszych narzędzi i technologii, które tylko w ubiegłym roku pozwoliły nam wykryć i usunąć ponad 159 milionów oszukańczych reklam na całym świecie - z czego 92 proc. jeszcze zanim ktokolwiek je zgłosił" - czytamy dalej.

Meta zaznaczyła także, że "skuteczna walka z oszustami wymaga ścisłej współpracy pomiędzy platformami technologicznymi, instytucjami finansowymi oraz samymi konsumentami".

"W Polsce od kilku lat Meta ściśle współpracuje z organami takimi jak zespół CSIRT KNF (Computer Security Incident Response Team Komisji Nadzoru Finansowego), wspólnie identyfikując i usuwając nieuczciwe reklamy. Ponadto, we współpracy z partnerami branżowymi, w tym ze Związkiem Banków Polskich, prowadzimy kampanie edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości użytkowników na temat zagrożeń związanych z oszustwami internetowymi" - zaznaczyło biuro prasowe firmy.

Brzoska: nie ma tam Mety jako podmiotu

Do słów Mety odniósł się w serwisach społecznościowych Rafał Brzoska. W jego ocenie w oświadczeniu brakuje "słowa 'przepraszamy'". "Jest za to zdanie, że publiczne wymienianie z nazwiska ich pracowników 'zagraża ich bezpieczeństwu'" - skomentował.

Odniósł się także do stanowiska Mety, że skuteczna walka z oszustami wymaga współpracy platform technologicznych, instytucji finansowych i samych konsumentów. "Zwróćcie uwagę, kogo w tym zdaniu brakuje. Nie ma tam Mety jako podmiotu, który ponosi odpowiedzialność. Jest za to konsument, czyli ofiara, której właśnie przypisano współodpowiedzialność za to, że ktoś sprzedał przestępcy zasięg" - napisał Brzoska.

W jego ocenie, "uczciwe oświadczenie brzmiałoby: "Przepraszamy. Zarabiamy na tym i nie umiemy tego zatrzymać."

>>> Brzoska: ktoś musi to wygrać i stworzyć precedens

Brzoska stwierdził dalej, że "to nie jest już spór o nazwiska. To jest spór o zasadę: kto zarabia na emisji reklamy, ten odpowiada za jej treść. Dokładnie tak jak każdy wydawca w tym kraju". Zaznaczył także, że "żadna firma nie skasuje dobrowolnie jednej trzeciej swojego zysku. Dlatego apele nie działają. Działa tylko prawo".

Szef InPostu zwrócił się dalej do "polityków wszystkich opcji". "Kiedy wreszcie zmienicie prawo. Od tego czasu Polacy tracą pieniądze każdego dnia jako efekt oszukańczych reklam. Na co czekamy?" - napisał.

"Powiem tylko jedno - nie odpuszczę!"- skwitował Brzoska.

Biuro prasowe Meta Platforms nie odniosło się do tej części wypowiedzi Rafała Brzoski, mimo że firma została poproszona przez redakcją biznesową tvn24.pl o komentarz.

Wicepremier: to cenzura w najczarniejszym wydaniu

Do sprawy odniósł się w poniedziałek wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zapowiedział, że zwróci się do Mety z zadaniem pilnych wyjaśnień w zakresie przestrzegania DSA i eliminowania oszukańczych reklam, na których koncern cały czas zarabia.

W serwisie X podkreślił m.in. że Meta Platforms musi zrozumieć, iż nie jest ponad prawem. "Przypadek Rafała Brzoski pokazał, jak działa dziś biznesowy model platform społecznościowych: ktoś wykorzystuje cudzy wizerunek do oszustwa, Meta emituje reklamę, zarabia na niej, a odpowiedzialność próbuje przerzucić na anonimowego reklamodawcę. A dodatkowo kiedy ofiara, której wizerunek służy do okradania ludzi, zaczyna o tym głośno mówić, Meta po prostu ją blokuje. To cenzura w najczarniejszym wydaniu" - napisał wicepremier.

Wicepremier przypomniał także, że narzędzia, które pozwalały egzekwować w Polsce od Mety walkę ze scamem, zostały na początku roku zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego, który nie podpisał tzw. ustawy cyfrowej, zgodnej z europejskim aktem o usługach cyfrowych.

"Pracujemy jednak dalej i nowe przepisy wdrażające DSA wkrótce będą znów przyjęte przez Parlament. Liczę, że ze strony Prezydenta tym razem nie będzie ochrony big techów, tylko ochrona polskich użytkowników" - skwitował Gawkowski.