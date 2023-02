Duża polska firma ogranicza produkcję. Nie wyklucza czterodniowego tygodnia pracy

Fakro, jeden z największych producentów okien w Europie, ogranicza produkcję i nie wyklucza czterodniowego tygodnia pracy. Powodem jest spadającą liczbą budowanych domów i mieszkań. Przedsiębiorstwo dostosowuje też strukturę zatrudnienia do sytuacji rynkowej, ale nie planuje zwolnień grupowych.

Firma nie odpowiedziała na pytanie PAP o to, ilu pracowników zwolniła w ostatnim czasie.

"Niestety od czerwca 2022 roku drastycznie spada liczba budowanych w Polsce domów i mieszkań, co skutkuje mniejszym zapotrzebowaniem na nasze produkty. W trosce o pracowników czynimy wszelkie starania, aby przetrwać obecny kryzys" - stwierdził w przesłanym PAP stanowisku członek zarządu ds. marketingu Fakro Janusz Komurkiewicz.

"Obecnie dostosowujemy strukturę zatrudnienia do sytuacji rynkowej. Nie planujemy zwolnień grupowych. Ograniczamy produkcję. Okresowo wprowadziliśmy także krótszy 4-dniowy tydzień pracy" - dodał.

Fakro ogranicza produkcję

Czterodniowy tydzień pracy obowiązywał czasowo w 2022 r., jednak ze względu na niepewną sytuację na rynku przedsiębiorstwo nie wyklucza powrotu do skróconego tygodnia pracy.

Jak podkreślił członek zarządu, firma liczy, że warunki gospodarcze i sytuacja w branży zmienią się i kryzys gospodarczy będzie mijał. "Jest to ważne nie tylko dla nas, ale dla całego kraju. Polska jest liderem europejskiego eksportu w stolarce otworowej. Mamy nadzieję, że pomimo trudnego okresu nasz kraj zdoła tę przewagę utrzymać" - zaznaczył Janusz Komurkiewicz i dodał, że przedsiębiorstwo, mając na uwadze wymagające czasy, podejmuje z dużą rozwagą decyzje o wydatkach.

Grupa Fakro została założona w 1991 r. w Nowym Sączu (Małopolskie). W ciągu 30 lat z rodzinnego zakładu rozwinęła się w międzynarodową korporację. Zatrudnia ok. 4 tys. pracowników. To jeden z największych pracodawców w regionie. Należy do światowych liderów w produkcji okien dachowych. Jest też wytwórcą m.in. schodów strychowych, drzwi, bram garażowych.