Wyciek danych polskich użytkowników Facebooka. UODO o postępowaniu

Postępowanie dotyczące Facebooka

Według Urzędu "w związku z zaistniałą sytuacją ryzyka, jakie mogą się pojawić dla użytkowników Facebooka, to możliwość otrzymywania spamu w celach marketingowych". "Użytkownicy powinni również zachować czujność podczas korzystania z usług, które wymagają uwierzytelnienia przy użyciu numeru telefonu lub adresu e-mail na wypadek, gdyby osoby trzecie próbowały uzyskać do nich dostęp" - dodano.

Ponadto wskazano, że UODO uczestniczy w kilkunastu postępowaniach transgranicznych wobec serwisu Facebook, w których organem wiodącym jest irlandzki organ nadzorczy. "W przypadku, gdy dany podmiot ma wyznaczoną swoją siedzibę w innym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), to co do zasady organ nadzorczy w tym państwie jest właściwy do prowadzenia postępowań względem transgranicznego przetwarzania przez takiego administratora danych. Pozostałe organy nadzorcze mogą brać w nich udział oraz mają możliwość opiniowania projektów decyzji wydanych w postępowaniach dotyczących przetwarzania transgranicznego, jednakże decyzję co do rozstrzygnięcia sprawy podejmuje organ wiodący, przy udziale zainteresowanych organów" - wyjaśniono.