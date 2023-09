Ryzyko "kradzieży środków" z konta. Ostrzeżenie

czytaj dalej

Agencja ratingowa Fitch obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2023 roku do 0,4 procent z 0,7 procent, a na 2024 rok do 2,5 procent z 2,8 procent - wynika z najnowszego raportu agencji. Fitch prognozuje dalsze cięcie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej - do 5,50 procent na koniec bieżącego roku i do 5,0 procent na koniec 2024 roku.