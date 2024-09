Polscy pracownicy stracą na fuzji. Po 30 latach fabryka zostanie zamknięta

czytaj dalej

Szara strefa tytoniowa w Polsce wyniosła w minionym roku 3,6 procent rynku, co oznacza spadek w stosunku do poprzednich lat - poinformowało KPMG w komunikacie prasowym. Dla porównania w Unii Europejskiej osiągnęła 8,3 procent rynku. Branża tytoniowa alarmuje jednak rząd, że podwyższenie stawek akcyzy od przyszłego roku doprowadzi do ponownego wzrostu szarej strefy we wszystkich kategoriach wyrobów tytoniowych w Polsce. Strata fiskusa na nielegalnych papierosach w ubiegłym roku to ponad miliard złotych.