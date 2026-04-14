Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

"Sytuacja jest niełatwa". Nawet 140 osób może stracić pracę

|
MSBS GROT S16 FB-M1
Rząd walczy o środki z SAFE, kiedy inne kraje wyciągają po nie ręce. Spór prezydenta z rządem ma konsekwencje
Źródło: Aleksandra Kąkol/Fakty po Południu TVN24
Fabryce Broni "Łucznik" w Radomiu, mimo zwiększenia mocy produkcyjnych, grozi redukcja zatrudnienia. Z powodu braku nowych zamówień z Ministerstwa Obrony Narodowej przyszłość ponad 140 pracowników pozostaje niepewna - poinformował Portal Obronny. Związkowcy zapowiadają, że w razie ogłoszenia zwolnień podejmą działania protestacyjne.

Pracownicy zakładu są zaniepokojeni o swoje miejsca pracy. Głównym powodem trudnej sytuacji ma być brak zamówień na karabinki GROT A3 ze strony wojska, co może zakłócić ciągłość produkcji. Związkowcy podkreślają, że problem nie wynika z jakości produkowanej broni, lecz z opóźnień po stronie resortu obrony.

- Fabryka nie potrzebuje litości ani wsparcia państwa. My potrzebujemy zamówień - powiedział Portalowi Obronnemu Daniel Dorociński, szef zakładowej Solidarności.

Według pracowników, proces ograniczania zatrudnienia już się rozpoczął. - Mamy ponad 140 osób zatrudnionych na umowach na czas określony, z których większość kończy się w najbliższych miesiącach. Po prostu nie będą przedłużane - tłumaczył jeden z przedstawicieli załogi.

Fabryka inwestowała w rozwój

Związkowcy wskazali, że zakład zrealizował wcześniejsze zalecenia MON, inwestując własne środki w rozwój infrastruktury. W listopadzie ubiegłego roku otwarto nową halę produkcyjną o powierzchni ponad 3500 mkw., wartą ponad 30 milionów złotych. - To MON wymógł na nas zwiększenie mocy produkcyjnych, a teraz zostawia nas na lodzie - skomentował jeden ze związkowców.

- Opowiadają o wielkiej armii, rozwoju polskiej branży zbrojeniowej, a tu mają nowoczesną, zdolną do produkcji pełną parą fabrykę i pozwalają ją wykrwawiać - zaznaczył.

"Obecny poziom zakontraktowanych zamówień nie zapewnia pełnego wykorzystania dostępnych mocy produkcyjnych w perspektywie najbliższych czterech lat" - tak napisał wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota w odpowiedzi na interpelację posła PiS Andrzeja Kosztowniaka.

Prezes zarządu Fabryki Broni Łucznik - Radom Seweryn Figurski przyznał, że "sytuacja jest niełatwa". - Zainwestowaliśmy w rozwój zdolności produkcyjnych, kończymy realizować poprzednie zamówienia, ale nie mamy nowych - mówił.

Podkreślił jednak, że nie można jeszcze mówić o masowych zwolnieniach. - Nie przedłużyliśmy umów z zaledwie kilkoma osobami, więc nie można tego nazywać zwolnieniami - wyjaśnił.

Zamówienia "na wyrost" i weto dla SAFE

Przedstawiciele związków zawodowych podkreślają, że strona społeczna już wcześniej ostrzegała Polską Grupę Zbrojeniową przed ryzykiem związanym z tzw. zamówieniami na wyrost, które wymuszały okresowe zwiększanie zatrudnienia.

- Niestety, zwolnienia są nieuniknione. To efekt weta programu SAFE, ale też tego, co się działo w przemyśle zbrojeniowym przez ostatnie kilkanaście lat, gdy pompowano produkcję, zamiast zapewnić jej ciągłość - wyjaśnił cytowany przez "Gazetę Wyborczą" przedstawiciel związków branżowych w Fabryce Broni.

Jak zauważył poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak w rozmowie z "GW", decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o wecie wobec ustawy dotyczącej programu SAFE ma dziś bardzo konkretne skutki.

- Jednym z nich są zwolnienia pracowników w Fabryce Broni "Łucznik". Zakład bazuje na zamówieniach z armii, policji i z innych służb. Weto Nawrockiego w sprawie SAFE te zakupy ogranicza - dodał Frysztak.

Program SAFE (opiewający na ok. 43,7 mld euro, czyli ponad 186 mld zł) zakładał inwestycje w sektor obronny, w tym rozwój krajowego przemysłu zbrojeniowego oraz możliwość zakupów sprzętu w Europie. "Weto prezydenta Karola Nawrockiego oznacza więc utratę zamówień szacowanych przez MSWiA na 81-89 proc. wartości programu. To m.in. kontrakty na amunicję, drony i kamizelki dla polskich zakładów (np. Tarnów, Nowa Dęba, Skarżysko-Kamienna czy właśnie Radom)" - napisała "GW".

Związkowcy nie wykluczają protestów

Związkowcy nie wykluczają protestów, jeśli sytuacja się nie poprawi. - Niedługo będziemy obchodzić 60. rocznicę protestów robotniczych z 1976 roku. Nie chciałbym, żeby w tym roku pracownicy znów musieli wyjść na ulicę. Ale i taki scenariusz bierzemy pod uwagę - mówił Dorociński.

Fabryka Broni "Łucznik" produkuje m.in. pistolety VIS 100 i MPS, granatniki oraz karabinki GROT w różnych wersjach. Broń trafia przede wszystkim do polskiego wojska, ale także na rynek cywilny, w tym do Stanów Zjednoczonych.

"Zakład zatrudnia ponad 600 osób. Zaledwie kilka miesięcy temu oddał do użytku nową halę produkcyjną o powierzchni ponad 3,5 tysiąca m kw. za ponad 31 mln zł brutto. Podczas uroczystego otwarcia hali prezes Figurski zapewniał, że moce produkcyjne zakładu zwiększą się do ponad 80 tysięcy sztuk broni rocznie" - podała "GW".

Skierowaliśmy pytania do Fabryki Broni "Łucznik" w Radomiu. Do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Fabryka broni/PGZ

Udostępnij:
Tagi:
zwolnienia, Radom, Ministerstwo Obrony Narodowej, Program SAFE
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica