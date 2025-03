Oto zwyciężczyni konkursu na przedsiębiorcę roku

Małgorzata Adamkiewicz, przewodnicząca rady nadzorczej i współwłaścicielka Adamed Pharma, została zwyciężczynią 22. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku 2024. Adamkiewicz będzie reprezentowała Polskę podczas międzynarodowego finału konkursu EY World Entrepreneur Of The Year 2024.

Jury wręczyło także Nagrody Specjalne następującym osobom: Patrycji Strzeleckiej, współzałożycielce firmy Cash Director, Magdalenie Kwiatkiewicz, współzałożycielce firmy YES Biżuteria oraz Władysławowi Grochowskiemu, współzałożycielowi firmy Arche.

Zwycięzcy kategorii głównych

"Adamed Pharma to rodzinna firma farmaceutyczno-biotechnologiczna ze 100-procentowo polskim kapitałem. Laureatka jest również promotorką polskiej przedsiębiorczości poprzez współpracę nauki z biznesem oraz rozwoju gospodarki poprzez innowacje i ekspansję międzynarodową. Adamed oferuje produkty w kilkudziesięciu krajach, od 2001 roku przeznaczył 2,2 mld zł na inwestycje oraz B+R" - przekazano w komunikacie.

Przedsiębiorczyni będzie reprezentowała nasz kraj podczas międzynarodowego finału konkursu EY World Entrepreneur Of The Year 2024. O tytuł najlepszego przedsiębiorcy na świecie Polka zawalczy ze zwycięzcami lokalnych edycji konkursu z prawie 60 państw.

- Małgorzata Adamkiewicz udowadnia, że dla przedsiębiorców z polski nie ma rzeczy niemożliwych, nawet gdy działają w strategicznej branży, gdzie konkurencja jest bardzo zacięta. Innowacyjność i sukcesy tegorocznej zwyciężczyni oraz pozostałych laureatów konkursu EY Przedsiębiorca Roku pokazują, że polskie firmy mają potencjał do skutecznej transformacji naszej gospodarki, zapewniając tym samym kolejne lata rozwoju - stwierdził, cytowany w komunikacie, Jacek Kędzior, Partner Zarządzający EY Polska.

W kategorii Nowe Technologie/Innowacyjność za "zdobycie klientów na całym świecie, dzięki przeniesieniu fotobudki do telefonu" zwyciężyli Rafał Młodzki, Marcin Młodzki i Tomasz Młodzki.

"PhotoAiD to aplikacja do fotografii biometrycznej, która umożliwia robienie zdjęć telefonem do ponad 10 tys. dokumentów, takich jak paszporty i dowody osobiste. Sztuczna inteligencja ułatwia zapewnienie zgodności z wymaganiami. Aplikacja jest dostępna w ponad 150 krajach i korzysta z niej kilkanaście milionów osób" - wskazano w komunikacie.