21. edycja konkursu EY Przedsiębiorca Roku. "Ruszyła rekrutacja kandydatów"

- To jest, chciałbym wierzyć w to, najbardziej renomowany, najbardziej chyba znany w Polsce konkurs dla przedsiębiorców - stwierdził w TVN24 BiS Marek Jarocki, audytor konkursu EY Przedsiębiorca Roku. Dodał, że "to jest ważne, bo to nie jest konkurs dla firm". Ruszyła rekrutacja kandydatów do 21. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku.