Konkurs EY Przedsiębiorca Roku. "Finalistów łączy charyzma"

Już 1 marca odbędzie się gala finałowa 21. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku. To właśnie wtedy poznamy zwycięzców w kategoriach "Produkcja i Usługi", "Nowy Biznes", "Nowe Technologie/Innowacyjność" oraz zdobywcę tytułu EY Przedsiębiorca Roku 2023. W finale znalazło się 13 przedsiębiorców z dziesięciu firm. W ocenie Marka Jarockiego, audytora konkursu EY Przedsiębiorca Roku, wszystkich finalistów łączy charyzma, wytrwałość w dążeniu do celu i sukces. TVN24 BiS jest jednym z partnerów konkursu.

Zdaniem Marka Jarockiego, audytora konkursu EY Przedsiębiorca Roku wszystkich finalistów łączy charyzma. - To jest konkurs na przedsiębiorcę/przedsiębiorczynię roku, a nie na przedsiębiorstwa, a więc element indywidualny, ta emocja, chyba charyzma to oddaje najlepiej - mówił w TVN24 BiS. Ponadto - jak podkreślał - przedsiębiorców łączy wytrwałość w dążeniu do celu i sukces.

Finaliści konkursu EY Przedsiębiorca Roku

W finale znalazło się 13 przedsiębiorców z dziesięciu firm.

Kategoria "Produkcja i Usługi":

Elżbieta Zajezierska, Nowel,

Sebastian Jabłoński, Respect Energy Holding,

Paweł Marchewka, Techland,

Kazimierz Wierzbicki, TREFL.

Kategoria "Nowe Technologie/Innowacyjność":

Rafał Styczeń, Ailleron,

Przemysław Gacek, Grupa Pracuj,

Piotr Garstecki, Scope Fluidics,

Tytus Gołas, Tidio.

Kategoria "Nowy Biznes":

Małgorzata Ohme, Adam Plona, Jakub Zieliński, Mindgram,

Karol Gaweł, Adam Kowalczyk, Smart Kids Planet.

Jarocki mówił o motywacjach, które sprawiają, że przedsiębiorcy biorą udział w konkursie. - Pewnie motywacji jest tyle, ilu kandydatów. Ja bym powiedział, że bardzo ważnym elementem jest to, że przedsiębiorcy mogą ze sobą przebywać, od siebie się wzajemnie uczyć i wzajemnie się inspirować. To jest chyba coś, co motywuje większość laureatów - ocenił audytor konkursu EY Przedsiębiorca Roku.

Dodatkowo - jak wskazywał - "zwycięzca konkursu zasiada w gronie jury, które wybiera kolejnych przedsiębiorców". - A więc tworzy się już dosyć elitarna grupa, w której ci przedsiębiorcy ze sobą też współpracują, ale też wymieniają doświadczeniami. Myślę, że to jest jeden z głównych motywatorów - podkreślił Marek Jarocki.

Zwycięzca polskiej edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku będzie również reprezentować Polskę podczas międzynarodowego finału, gdzie zmierzy się z laureatami lokalnych edycji konkursu z około 60 krajów. Gala World Entrepreneur of the Year odbędzie się w czerwcu 2024 roku w Monte Carlo.

Jak mówił Jarocki, na przestrzeni lat zmieniło się to, na jakie cechy zwracają uwagę jurorzy. - To się zmieniło przez te lata jak obserwuję konkurs. Kiedyś bardzo mocno zwracano uwagę na excel, na liczby, zwrot z inwestycji, żeby udziałowcom wypłacić właściwą dywidendę. Dzisiaj trochę to przechodzi w kierunku społecznej odpowiedzialności biznesu. Tę cechę i tę aktywność przedsiębiorcy bardzo mocno dzisiaj doceniają - wskazał gość TVN24 BiS.

