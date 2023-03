Paweł Jarski, założyciel i prezes Elemental Holding, zwycięzcą 20. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku

Konkurs EY Przedsiębiorca Roku - nagrody specjalne

- Bardzo się cieszę, że tegoroczny laureat znakomicie się wpisuje w najważniejsze wyzwania współczesnego świata. Stworzona przez Pawła Jarskiego firma Elemental swoją działalność opiera na odzyskiwaniu coraz szybciej kurczących się zasobów naturalnych naszej planety. A co najważniejsze, skala biznesu, jaką udało mu się osiągnąć jest niezwykle imponująca. Rzadko mamy do czynienia z taką sytuacją, aby polskie przedsiębiorstwo było jednym ze światowych liderów w swojej branży - stwierdził Jacek Kędzior, Partner Zarządzający EY Polska.

Zwycięzcy kategorii głównych

"Założyciel i prezes Elemental Holding będzie reprezentował Polskę podczas międzynarodowego finału konkursu EY World Entrepreneur Of The Year 2022 . O tytuł najlepszego przedsiębiorcy na świecie, Polak będzie rywalizował ze zwycięzcami lokalnych edycji konkursu z blisko 60 państw" - podano w komunikacie.

Laureaci nagród specjalnych

Podano, że "firma Custom, właściciel marki Tylko, to firma technologiczna działająca w branży meblowej", która "za pomocą autorskiej technologii umożliwia tworzenie wysokiej jakości mebli na wymiar oraz automatyzuje produkcję jednostkowych egzemplarzy na masową skalę". Dodano, że "firma jest najmocniej obecna w Niemczech , we Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii , Niderlandach i zamierza zdobywać kolejne rynki".

"Cosmo Group to międzynarodowa firma z sektora beauty, lider sprzedaży lakierów hybrydowych posiadająca marki NEONAIL, MYLAQ, NÉO MAKE UP, NEONAIL Expert. Produkty Cosmo Group dostępne są w 1600 stacjonarnych punktach sprzedaży w Polsce oraz w ponad 40 krajach na świecie. W tym roku firma wdrożyła aplikację mobilną Color Match NEONAIL służącą do wirtualnego przymierzania kolorów lakierów do paznokci" - przekazano w komunikacie.