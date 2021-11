Znamy finalistów 19. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku. "Bardzo silna konkurencja"

Jarocki był pytany, o to, czy przy wyborze finalistów była brana pod uwagę m.in. odporność firm na pandemię. - Nie możemy abstrahować od świata, w którym żyjemy. Najważniejszą zmianą, którą już od kilku lat stopniowo w naszym konkursie obserwujemy i promujemy, to jest dostrzeganie nie tylko "excela", nie tylko przez pryzmat sukcesu finansowego, ale również wpływu na środowisko, na zdrowie, na pracowników, na klimat, a więc to, co nazywa się społeczną odpowiedzialnością biznesu, to odgrywa naprawdę kolosalną rolę - podkreślił.