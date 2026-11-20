Z kraju Ewakuacja wieży kontroli lotów w Rzeszowie. Pierwsza taka w historii Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Bosacki: być może w powiecie biłgorajskim spadł jeden z obiektów rosyjskich Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Fotokon / Shutterstock.com

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Jak przekazał minister we wpisie na platformie X, dziewięć osób, w tym sześciu członków personelu operacyjnego, zostało przeniesionych do doraźnego miejsca schronienia. Dodał, że podobne ewakuacje przeprowadzano dotychczas dwukrotnie w przypadku pracowników wieży kontroli lotów na lotnisku w Lublinie.

W związku z dzisiejszym zagrożeniem atakiem z powietrza dla przestrzeni powietrznej RP, władze @PANSA_PL po raz pierwszy pojęły decyzję o ewakuacji wieży kontroli lotów w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka. 9 osob w tym 6 osob personelu operacyjnego przebywało w doraźnym miejscu… — Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) November 20, 2026 Rozwiń

Decyzję podjęto w czasie zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę oraz po pojawieniu się informacji o możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.

Obiekt w powiecie biłgorajskim

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w piątek rano, że sprawdzane są dwa potencjalne przypadki takiego naruszenia. Rzecznik DORSZ ppłk Jacek Goryszewski przekazał na antenie TVN24, że w miejscowości Chmielnik w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie mogło dojść do upadku jednego z obiektów.

Informacje te potwierdził w TVN24 wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Zaznaczył jednak, że zdarzenie nie zostało jeszcze ostatecznie zweryfikowane.

- Mamy jako MSZ informacje z Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych o tym, że być może w powiecie biłgorajskim spadł jeden z rosyjskich obiektów z dzisiejszego bardzo poważnego ataku na Ukrainę - powiedział.