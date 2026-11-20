Ewakuacja wieży kontroli lotów w Rzeszowie. Pierwsza taka w historii
Jak przekazał minister we wpisie na platformie X, dziewięć osób, w tym sześciu członków personelu operacyjnego, zostało przeniesionych do doraźnego miejsca schronienia. Dodał, że podobne ewakuacje przeprowadzano dotychczas dwukrotnie w przypadku pracowników wieży kontroli lotów na lotnisku w Lublinie.
Decyzję podjęto w czasie zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę oraz po pojawieniu się informacji o możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
Obiekt w powiecie biłgorajskim
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w piątek rano, że sprawdzane są dwa potencjalne przypadki takiego naruszenia. Rzecznik DORSZ ppłk Jacek Goryszewski przekazał na antenie TVN24, że w miejscowości Chmielnik w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie mogło dojść do upadku jednego z obiektów.
Informacje te potwierdził w TVN24 wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Zaznaczył jednak, że zdarzenie nie zostało jeszcze ostatecznie zweryfikowane.
- Mamy jako MSZ informacje z Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych o tym, że być może w powiecie biłgorajskim spadł jeden z rosyjskich obiektów z dzisiejszego bardzo poważnego ataku na Ukrainę - powiedział.