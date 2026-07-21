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Z kraju

Europejska odpowiedź na Starlink. Polska podpisała umowę

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Uroczystość podpisania umowy dot. udziału Polski w budowie konstelacji satelitarnej IRIS2
"Tak daleko nikt się nie zapuścił w kosmos"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz unijny komisarz do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius podpisali porozumienie w sprawie udziału Polski w budowie konstelacji satelitów IRIS2.

IRIS2 uważany jest za europejską odpowiedź na satelitarny system firmy SpaceX Elona Muska - Starlink - który dostarcza internet na całym świecie.

Polski wkład w przedsięwzięcie ma wynieść 656 mln euro, czyli 2,8 mld zł. Mamy sfinansować około 10 procent całego europejskiego systemu i dołączyć do grona państw Unii Europejskiej zaangażowanych w strategiczną łączność kosmiczną, stając się zarazem - jak zaznacza MSWiA - kluczowym dostawcą bezpieczeństwa dla regionu Morza Bałtyckiego i Europy Północnej.

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Europejski program "bezpiecznej łączności"

Szef MSWiA podkreślił, że "dziś Polska przystępuje do wielkiego europejskiego programu budowy bezpiecznej łączności".

- Łączności, która będzie obsługiwana przez zestaw satelitów europejskich. To będzie całkowicie niezależny system, który będzie gwarantował nam bezpieczeństwo i pełną niezależność - wyjaśnił. Dodał, że projekt jest odpowiedzią na niebezpieczeństwa takie jak chociażby wojna w Ukrainie, zagrożenia wynikające z katastrof naturalnych czy zagrożenia hybrydowe.

MSWiA doprecyzowało w komunikacie, że Polska przeznaczy środki z Krajowego Planu Odbudowy.

- Inwestujemy, aby w każdej chwili mieć pełną zdolność komunikacyjną dla najważniejszych osób i instytucji w państwie - powiedział szef MSWiA.

Podkreślił, że "Polska będzie jednym z głównych graczy, jeżeli chodzi o konstelację IRIS2 w Europie", obok Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Luksemburga i Wielkiej Brytanii jako byłego właściciela sieci OneWeb.

Zaznaczył, że dzięki udziałowi w projekcie Polska stanie się hubem bezpiecznej komunikacji dla całej Europy.

- Pierwsze zdolności konstelacji pojawią się już w 2029 roku, a jej całkowite zamknięcie to lata 2031-2032. Wtedy Polska będzie całkowicie niezależna komunikacyjnie - zapowiedział Kierwiński.

W ocenie szefa MSWiA podpisana umowa to także "wielka szansa dla polskich firm przemysłu kosmicznego, których jest prawie 400, aby uczestniczyć w tym projekcie i budować unikalne kompetencje".

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"Wielki dzień dla Polski"

Według unijnego komisarza Kubiliusa "to wielki dzień dla Polski, wschodniej flanki NATO i całej Unii Europejskiej".

- Polska pokazuje prawdziwe przywództwo. (...) Inwestując w przestrzeń kosmiczną, inwestuje w bezpieczeństwo, ekonomię i przyszłość, a podpisanie umowy sprawi, że Polska będzie filarem strategii bezpiecznej łączności Europy - powiedział.

Dodał, że system IRIS2 oparty będzie na szyfrowaniu kwantowym, co jest unikalną technologią, która sprawia, że zapewnione będzie bardzo wysokie bezpieczeństwo komunikacji i łączności satelitarnej.

Równolegle we wtorek wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Szymański podpisał także dwa kluczowe memoranda z liderami konsorcjum SpaceRISE - firmami SES i Eutelsat - odpowiedzialnymi za budowę dedykowanych satelitów na orbicie średniej i niskiej. Polska zyska także bazę naziemną systemu wraz z centrum dowodzenia, połączonym bezpośrednio z rządową siecią światłowodową GovNet. To wyzwolenie się z zależności od prywatnych i zagranicznych podmiotów na rzecz pełnej suwerenności technologicznej - wskazało w komunikacie MSWiA.

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Inwestycja ma napędzić gospodarkę

"Szacuje się, że każda złotówka zainwestowana w ten projekt może przynieść polskiej gospodarce nawet 5 złotych zwrotu w postaci nowych miejsc pracy, innowacji i rozwoju własnych technologii, takich jak oprogramowanie szyfrujące czy produkcja terminali" - zwraca uwagę w komunikacie MSWiA.

IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) to jeden z projektów kosmicznych realizowanych obecnie przez Unię Europejską. Zakłada budowę konstelacji blisko 300 satelitów umieszczonych na niskiej orbicie i średniej orbicie okołoziemskiej. System ma zapewnić bezpieczną i odporną na zakłócenia łączność satelitarną dla administracji publicznej, sektora obronnego, przedsiębiorstw oraz obywateli państw UE.

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Tagi:
KosmosUnia EuropejskaMarcin KierwińskiNATO
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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