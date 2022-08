Zmiana limitu wypłaty w bankomatach Euronetu

Euronet Polska obniża limit jednorazowej wypłaty gotówki z 1000 do 800 złotych. Jak przekazało w przesłanym TVN24 Biznes oświadczeniu biuro prasowe firmy, mniejszy limit wprowadzono z powodu rosnących kosztów utrzymania bankomatów.

Do tej pory - zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej firmy - limit jednorazowej transakcji wynosił 1000 zł. "Limit został wprowadzony, by zapewnić jak największe liczbie klientów dostęp do gotówki w sieci Euronet" - informowano.