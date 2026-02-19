Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Od dziś obowiązuje nowy limit w bankomatach

telefon, bankomat, smartfon
Od tej kwoty zaczyna się bogactwo
Źródło: TVN24
Od 19 lutego 2026 roku w bankomatach sieci Euronet obowiązuje nowy limit jednorazowej wypłaty gotówki kodem Blik. Zmiana nie wpływa na wypłaty w bankomatach innych operatorów - poinformował operator systemu Blik w komunikacie.

"Dla osób, które wypłacają gotówkę, ważna pozostaje dostępność urządzeń i stabilność warunków wypłat. Wprowadzony przez sieć Euronet limit dotyczy wyłącznie jej bankomatów i nie obejmuje pozostałych urządzeń działających w Polsce" - poinformował Polski Standard Płatności, właściciel Blika.

Dodał, że użytkownicy Blika mają nadal do dyspozycji ponad 13 000 bankomatów na terenie całego kraju, w tym ponad 8000 urządzeń zlokalizowanych w sieciach własnych banków, gdzie limity wypłat pozostają na znacznie wyższym, bardziej komfortowym poziomie.

Czytaj też: Będzie niższy limit w bankomatach

Dlaczego wprowadzono limit w bankomatach?

W zeszłym tygodniu Euronet Polska oficjalnie zapowiedział wprowadzenie limitu 200 zł dla wypłat blikiem w swoich bankomatach i wpłato-bankomatach (recyklerach). Zmiana obowiązuje od 19 lutego 2026 roku do odwołania. Limit nie dotyczy bankomatów innych banków, które są jedynie obsługiwane technicznie przez Euronet i oznakowane logo tych banków.

Euronet tłumaczył, że decyzja o obniżeniu limitu wypłat blikiem ma na celu "ograniczenie strat finansowych", jakie sieć ponosi w związku z obsługą tego typu transakcji. Wskazał też, że według dostępnych analiz rynkowych, koszty realizacji wypłat blikiem przewyższają przychody z tej usługi - nawet dwukrotnie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Będzie niższy limit w bankomatach
pieniadze pln kalkulator podatki shutterstock_1449753521_S
Są korzystniejsze od lokat bankowych. "Polacy nie lubią ryzyka"
Pieniądze
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Sklepy jak bankomaty. Zmiany w sprawie gotówki
Pieniądze

"Pomimo licznych publicznie dostępnych danych dotyczących nieadekwatności stawek, potwierdzonych analizami rynku bankomatowego w Polsce, stawki ustalane przez Polski Standard Płatności (BLIK) dla wypłat kodem BLIK pozostają na poziomie, który nie pokrywa kosztów tej usługi po stronie operatorów bankomatów" - czytamy w stanowisku Euronetu.

Spółka zaznaczyła jednocześnie, że pozostaje otwarta na dialog zarówno z uczestnikami rynku, jak i regulatorami, aby wspólnie wypracować rozwiązania zapewniające stabilny i szeroki dostęp do gotówki dla wszystkich klientów w Polsce.

Blik i Euronet w Polsce

Blik to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Jej udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W 2024 r. wykonano 2,4 mld transakcji za pomocą systemu na ponad 347,3 mld zł, a w I półroczu 2025 r. 1,4 mld transakcji o łącznej wartości przekraczającej 207,3 mld zł; to wzrost o odpowiednio 24 i 31 proc. rok do roku.

Euronet jest dostawcą rozwiązań w zakresie technologii finansowych i płatności. Jego sieć obejmuje m.in. ponad 57 tys. bankomatów, z czego ok. 7,8 tys. w Polsce. Oferuje też m.in. rozwiązania w zakresie oprogramowania kart.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Bartłomiej Ciepielewski/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
EuronetBlikBankomat
Zobacz także:
Pilne
Program SAFE. Jest decyzja Senatu
Z kraju
pap_20090522_0L8
Nie tylko Węgry i Słowacja. Już trzy kraje mają blokować sankcje na Rosję
Ze świata
Donald Tusk w Zielonce
Tusk: to nie jest tylko gra słów
Z kraju
Pekin, Chiny
Fala przybiera na sile. Prześwietlają "półnagich" urzędników
Ze świata
Donald Trump
"Szef traci cierpliwość". Na rynku poruszenie
Rynki
fabryka hala praca S shutterstock_1064126297
"1:0 dla pogody". Nowe dane z gospodarki
Z kraju
shutterstock_2579679015
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy. "Tąpnięcie"
Z kraju
Kevin Hassett pap_20251216_1KV
Nie dostał nominacji, teraz uderza. "Ten artykuł jest żenujący"
Ze świata
Władimir Putin
"Polowania na amerykańskie biznesy" w Ukrainie. "Byłem zszokowany"
Ze świata
Płock rafineria PKN Orlen
Zyski państwowego giganta wzrosły. "Za nami doskonały rok"
Z kraju
Philippe Tabarot, Dariusz Klimczak, Patrick Schnieder
Niemcy pomogą Polsce. "To było nam bardzo potrzebne"
Z kraju
Mark Zuckerberg w drodze na rozprawę sądową
"Stanowczo się nie zgadzam". Zuckerberg odpowiada na zarzuty
Tech
Jan Niedziałek
Dziennikarz TVN24 BiS z prestiżowym wyróżnieniem
Z kraju
kukurudza paleczki shutterstock_2664689175
Produkt wycofywany z obrotu. Ostrzeżenie
Z kraju
shutterstock_2324952347
"Apokalipsa" w branży IT? "Dla amatora to jazda bez hamulców"
Łukasz Figielski
Airbus A321-271NX Wizzair
Tania linia lotnicza uruchamia dwa nowe połączenia z Polski
Turystyka
pap_20251009_0UD
Weto, cenzura, hejt. "Polskie dzieci mają dziś niższy standard ochrony"
Maja Piotrowska
Rurociąg "Przyjaźń"
Węgry i Słowacja wstrzymują dostawy paliwa na Ukrainę
Ze świata
Walmart w Pleasanton, Kalifornia
Nadchodzi rewolucja w przekąskach. To skutek popularności leków na odchudzanie
Ze świata
shutterstock_2670199723
Orzechy z pestycydem. Polska sieć wycofuje je ze sklepów
Z kraju
Donald Trump
Japonia obiecuje miliardowe inwestycję za gwarancję niższych ceł
Ze świata
Robert Fico, premier Słowacji
Słowacja ogłasza stan wyjątkowy. Fico oskarża Zełenskiego
Ze świata
Lotnisko Bruksela-Charleroi, Ryanair
Ryanair reaguje na problemy Brytyjczyków z podwójnym obywatelstwem
Turystyka
biurowiec shutterstock_2398225309
Zwalniali przez Al, teraz chcą zatrudniać. "Przyszło otrzeźwienie"
Najnowsze
nvidia czip shutterstock_1060748543
Indie chcą dogonić USA i Chiny w AI. Yotta i Nvidia łączą siły
Tech
Szefowa EBC Christine Lagarde
Media: strategiczna rezygnacja szefowej banku. W tle kluczowa decyzja Macrona
Ze świata
usa, ludzie, ulica
Zbadali, czy wsparcie finansowe nie powoduje ryzykownych zachowań
Pieniądze
Mark Zuckerberg
Meta i YouTube z zarzutami. Mark Zuckerberg stanie przed sądem
Tech
pap_20171023_2BL
To może być koniec wieloletniej batalii. Bayer zapłaci za Roundup
Ze świata
Premier Donald Tusk podczas wydarzenia „Polska. Rok przyspieszenia”
Tusk: 2026 będzie rokiem przyspieszenia
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica