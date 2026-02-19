Od dziś obowiązuje nowy limit w bankomatach

Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło: TVN24

"Dla osób, które wypłacają gotówkę, ważna pozostaje dostępność urządzeń i stabilność warunków wypłat. Wprowadzony przez sieć Euronet limit dotyczy wyłącznie jej bankomatów i nie obejmuje pozostałych urządzeń działających w Polsce" - poinformował Polski Standard Płatności, właściciel Blika.

Dodał, że użytkownicy Blika mają nadal do dyspozycji ponad 13 000 bankomatów na terenie całego kraju, w tym ponad 8000 urządzeń zlokalizowanych w sieciach własnych banków, gdzie limity wypłat pozostają na znacznie wyższym, bardziej komfortowym poziomie.

Uwaga! Od 19 lutego 2025 roku Euronet wprowadził 200 zł limitu jednorazowej wypłaty BLIKIEM z bankomatów swojej sieci.



Informujemy, że wszyscy użytkownicy BLIKA mogą swobodnie wypłacać gotówkę bez restrykcyjnych limitów, korzystając z jednego z 13 000 bankomatów oznaczonych… pic.twitter.com/itohnCPHiD — BLIK (@BLIKmobile) February 19, 2026 Rozwiń

Dlaczego wprowadzono limit w bankomatach?

W zeszłym tygodniu Euronet Polska oficjalnie zapowiedział wprowadzenie limitu 200 zł dla wypłat blikiem w swoich bankomatach i wpłato-bankomatach (recyklerach). Zmiana obowiązuje od 19 lutego 2026 roku do odwołania. Limit nie dotyczy bankomatów innych banków, które są jedynie obsługiwane technicznie przez Euronet i oznakowane logo tych banków.

Euronet tłumaczył, że decyzja o obniżeniu limitu wypłat blikiem ma na celu "ograniczenie strat finansowych", jakie sieć ponosi w związku z obsługą tego typu transakcji. Wskazał też, że według dostępnych analiz rynkowych, koszty realizacji wypłat blikiem przewyższają przychody z tej usługi - nawet dwukrotnie.

"Pomimo licznych publicznie dostępnych danych dotyczących nieadekwatności stawek, potwierdzonych analizami rynku bankomatowego w Polsce, stawki ustalane przez Polski Standard Płatności (BLIK) dla wypłat kodem BLIK pozostają na poziomie, który nie pokrywa kosztów tej usługi po stronie operatorów bankomatów" - czytamy w stanowisku Euronetu.

Spółka zaznaczyła jednocześnie, że pozostaje otwarta na dialog zarówno z uczestnikami rynku, jak i regulatorami, aby wspólnie wypracować rozwiązania zapewniające stabilny i szeroki dostęp do gotówki dla wszystkich klientów w Polsce.

Blik i Euronet w Polsce

Blik to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Jej udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W 2024 r. wykonano 2,4 mld transakcji za pomocą systemu na ponad 347,3 mld zł, a w I półroczu 2025 r. 1,4 mld transakcji o łącznej wartości przekraczającej 207,3 mld zł; to wzrost o odpowiednio 24 i 31 proc. rok do roku.

Euronet jest dostawcą rozwiązań w zakresie technologii finansowych i płatności. Jego sieć obejmuje m.in. ponad 57 tys. bankomatów, z czego ok. 7,8 tys. w Polsce. Oferuje też m.in. rozwiązania w zakresie oprogramowania kart.

