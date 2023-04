Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce. Podano, gdzie wysłano szczęśliwy kupon

W piątek, 21 kwietnia, w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 5 , 13 , 16 , 41 , 45 oraz 3 i 6 . Do wygrania było 180 mln zł.

Eurojackpot - wygrane

Najwyższa wygrana, która padła w Polsce w ostatnim losowaniu, to wygrana trzeciego stopnia w wysokości 1 266 045,40 zł. Kupon nabyto w punkcie Lotto w Lublinie przy ul. Daszyńskiego 4A.

Jak poinformował TS jest to najwyższa wygrana w tej grze, jaką odnotowano dotychczas w tym mieście. "Lokalny rekord wysokości wygranej został ustanowiony 9 kwietnia 2020 roku w Lotto, kiedy padło tu aż 23 769 336,10 zł (kolektura przyul. Kunickiego 141)" - czytamy w komunikacie.

Ostateczna kwota, jaka trafi do szczęśliwcy, wyniesie 1 139 440,86. Wygrana będzie niższa, bo od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.