Padła główna wygrana w Eurojackpot. Los kupiono w Polsce

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot padła główna wygrana. Posiadacz szczęśliwego losu wygrał 62 657 423,40 zł! Pulę zgarnął gracz z Polski.

We wtorek, 2 maja, w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 11, 12, 13, 23, 26, oraz 11 i 12. Do wygrania było 60 mln zł. W najbliższym losowaniu, które odbędzie się w piątek, 5 maja, do wygrania będzie 45 mln zł.