Wielka kumulacja rozbita. Padła główna wygrana w Eurojackpot

Podczas piątkowego losowania Eurojackpot padła główna wygrana. Szczęśliwy kupon, który uprawnia do odbioru niemal 76 milionów euro nagrody, został wysłany na Węgrzech. W Polsce najwyższe były wygrane czwartego stopnia w wysokości niemal 95 tysięcy złotych każda.

W piątek, 6 grudnia 2022 roku w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 6 , 8 , 13 , 21 , 32 oraz 3 i 6 . Do wygrania było 350 milionów złotych.

Eurojackpot - wygrane

Na Węgrzech padły też dwie wygrane drugiego stopnia - w wysokości 745 969,40 euro każda. Trzecia wygrana drugiego stopnia trafi do gracza z Finlandii .

Ostateczne kwoty, które trafią do szczęśliwców, będą niższe, bo od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.