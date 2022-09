Wyniki Eurojackpot z 30 września 2022. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Eurojackpot - wygrane

W Polsce najwyższe wygrane to te czwartego stopnia. Dwóch szczęśliwców wygrało prawie 84 tysiące złotych. Ostateczna kwota, jaka do nich trafi, będzie niższa, bo od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.