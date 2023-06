Wyniki Eurojackpot z 30 czerwca 2023. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

czytaj dalej

Zysk banków od stycznia do maja 2023 roku wyniósł 16,9 miliarda złotych, to wzrost o 31 procent rok do roku - podał Narodowy Bank Polski (NBP). W samym maju banki były 3,97 miliarda złotych na plusie, co oznacza wzrost o 6,8 procent rok do roku.