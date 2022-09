Wyniki Eurojackpot z 27 września 2022. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot można było wygrać 140 milionów złotych. W Polsce najwyższe wygrane to te piątego stopnia. Dziewiętnastu szczęśliwców wygrało ponad 9,5 tysiąca złotych. Kumulacja urosła do 180 milionów.

We wtorek, 27 września 2022 roku w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 15, 23, 26, 31, 44 oraz 1 i 8. Do wygrania było 140 mln zł.

Eurojackpot - wygrane

Najwyższe wygrane, które padły w Polsce w ostatnim losowaniu, to wygrane piątego stopnia w wysokości 9503,40 zł. Ostateczna kwota, jaka trafi do szczęśliwca, będzie niższa, bo od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Wygraną drugiego stopnia w wysokości 903 971,50 euro będzie się cieszyła osoba, która swój kupon kupiła na Słowacji. To najwyższa wygrana we wtorkowym losowaniu. W piątek do wygrania będzie 180 milionów.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje 5 z 50 liczb oraz 2 z 12 liczb.

Autor:jr/ams