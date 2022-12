Kosmiczne pieniądze, padła główna wygrana w Eurojackpot

We wtorkowym losowaniu w Eurojackpot padła główna wygrana, która trafi do szczęśliwcy we Włoszech. To ponad 21 milionów euro. W Polsce z kolei do dwie osoby mogą cieszyć się wygraną czwartego stopnia - każda po blisko 116 tysięcy złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 45 milionów złotych.