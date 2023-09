Wyniki Eurojackpot z 19 września 2023. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

czytaj dalej

Lecha Kołakowskiego upoważniłem do reprezentowania ministerstwa rolnictwa. Nie wiedziałem, co robił - stwierdził były minister rolnictwa i były wicepremier Henryk Kowalczyk, który w Sejmie odniósł się do afery wizowej. "Gazeta Wyborcza" podała, że wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski miał lobbować w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na rzecz otworzenia polskiego rynku dla pracowników z krajów azjatyckich i afrykańskich.