Wyniki Eurojackpot z 18 listopada 2022. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Konfiskata pojazdu - tak, to jest krok w bardzo dobrym kierunku, ale pod warunkiem, że będzie skierowana naprawdę wobec bandytów drogowych, recydywistów i będzie orzekana fakultatywnie przez sądy powszechne - powiedział we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Marek Konkolewski, ekspert do spraw ruchu drogowego. W ocenie byłego policjanta "przedstawiciele resortu sprawiedliwości, urzędnicy, parlamentarzyści partii rządzącej zastępują powoli sądy powszechne". - Po co sądy, skoro im się nakazuje, co mają robić - stwierdził Konkolewski.