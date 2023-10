Wyniki Eurojackpot z 17 października 2023. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

czytaj dalej

Parlament Europejski zatwierdził we wtorek utworzenie instrumentu finansowego o wartości 50 miliardów euro na wsparcie odbudowy i modernizacji Ukrainy od 2024 roku. - Wzywamy państwa członkowskie do umożliwienia wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do sfinansowania odbudowy Ukrainy - apelowała współsprawozdawczyni rezolucji z Komisji Budżetowej Eider Gardiazabal Rubial.