Wyniki Eurojackpot z 15 lipca 2022. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

W losowaniu Eurojackpot w piątek, 15 lipca po raz kolejny nie padła główna wygrana. Oznacza to, że kumulacja nadal rośnie i we wtorek, 19 lipca do wygrania będzie aż 550 milionów złotych. Najwyższa wygrana, jaka padła w piątek w Polsce, wyniosła ponad 4 miliony złotych.

W piątek, 15 lipca 2022 roku w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 9, 11, 16, 19, 32 oraz 3 i 5.

Eurojackpot - wygrane

Po raz czternasty z rzędu nikt poprawnie nie wytypował liczb, co oznacza, że kumulacja w Eurojackpot dalej rośnie. W piątek, 15 lipca do wygrania było 500 mln zł. W kolejnym losowaniu, we wtorek, 19 lipca, do wygrania będzie 550 milionów złotych.

Najwyższa wygrana, która padła w Polsce w ostatnim losowaniu, to wygrana drugiego stopnia w wysokości 4 050 010,60 zł. Należy pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Wygrane drugiego stopnia padły także w Holandii (dwie) oraz w Szwecji (jedna). Nagrody dla zwycięzców to 790 664,20 euro.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Od końca marca br. losowania odbywają się we wtorki i piątki. Wcześniej były to tylko piątki.

Opłata za zakład wynosi 12,50 złotego. Grający typuje 5 z 50 liczb oraz 2 z 12 liczb.

Autor:kris/dap

Źródło: TVN24 Biznes