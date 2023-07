Wyniki Eurojackpot z 14 lipca 2023. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

W piątkowym losowaniu Eurojackpot po raz kolejny nie padła główna wygrana. Najbliżej rozbicia kumulacji było w Danii i Niemczech. W Polsce padły wygrane czwartego stopnia w wysokości ponad 200 tysięcy złotych każda. Kumulacja wzrosła do 250 milionów złotych.

W piątek, 14 lipca, w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 2 , 4 , 12 , 31 , 50 oraz 6 i 8 . Do wygrania było 210 mln zł. Kumulacja rośnie od 27 czerwca.

Eurojackpot - wygrane

Najwyższe wygrane, które padły w Polsce w ostatnim losowaniu, to trzy wygrane czwartego stopnia w wysokości 204 668,90 zł każda.

Ostateczne kwoty, jakie trafią do szczęśliwców, będą niższe, bo od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.